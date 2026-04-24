15:32 24.04.2026
На кладбище во Львове закончились места для захоронения военных

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Места для захоронения украинских военных закончились на Лычаковском кладбище во Львове, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"На Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения военных. Решением горсовета новым местом захоронения военнослужащих, погибших на фронте, станет земельный участок на границе села Лисиничи во Львовской общине", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
В начале декабря 2025 года украинское издание NV сообщало, что мест на участке Лычаковского кладбища во Львове, где хоронят военных ВСУ, почти не осталось, а местные власти планируют открыть новый участок для последующих захоронений.
Российская сторона уже сообщала, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля 2025 года рассказал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
