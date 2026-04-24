Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения военных.
- Новым местом захоронения погибших на фронте станет земельный участок на границе села Лисиничи во Львовской общине.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Места для захоронения украинских военных закончились на Лычаковском кладбище во Львове, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"На Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения военных. Решением горсовета новым местом захоронения военнослужащих, погибших на фронте, станет земельный участок на границе села Лисиничи во Львовской общине", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
В начале декабря 2025 года украинское издание NV сообщало, что мест на участке Лычаковского кладбища во Львове, где хоронят военных ВСУ, почти не осталось, а местные власти планируют открыть новый участок для последующих захоронений.
Российская сторона уже сообщала, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля 2025 года рассказал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.