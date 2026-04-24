Лукашенко пригрозил губернаторам тюрьмой за плохое хранение удобрений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукашенко предупредил белорусских губернаторов о возможных юридических последствиях за нарушение условий хранения минеральных удобрений.
- Те, кто не обеспечивает сохранность сильно подорожавших химикатов, "одной ногой в тюрьме", сказал он.
МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил губернаторов белорусских регионов, что они находятся "одной ногой в тюрьме" из-за плохого обеспечения хранения минеральных удобрений.
"Ещё раз хочу губернаторов предупредить, чтобы у нас с вами не было потом неприятных разговоров, а будут очень неприятные, если мне комитет госконтроля, вот они мне доложили, есть проблемы, и проблемы немалые по сохранности удобрений. Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме", - сказал Лукашенко на видео, опубликованном близким к пресс-службе белорусского президента Telegram-каналом "Пул первого".
Президент Белоруссии отметил, что обосновывал это экономически. По его словам, сегодня огромные цены на международных рынках на азотные удобрения.
"А вы их гробите. Ну не берите их, не можете сохранить - не берите", - добавил он.
Лукашенко 14 апреля в ходе совещания в Могилевской области потребовал строго наказать сельхозпроизводителей за ненадлежащее хранение минеральных удобрений, которые страна могла продать за "большие деньги" европейцам.
