Лавров назвал настоящих союзников России - РИА Новости, 24.04.2026
21:55 24.04.2026 (обновлено: 21:56 24.04.2026)
Лавров: союзниками РФ всегда были армия и флот, а сейчас еще ВКС и войска БПЛА

Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что исторически у России было два союзника — армия и флот.
  • Сейчас к ним добавились ВКС и войска беспилотных летательных аппаратов, число союзников будет расти.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Союзников у России всегда было два - армия и флот, сейчас есть еще ВКС и беспилотные войска, и число будет расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ещё со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника – армия и флот. Сейчас это ещё и Воздушно-космические силы (мы не можем их игнорировать). Ещё у нас есть и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Так что наших союзников будет больше", - сказал Лавров в интервью ОТР.
