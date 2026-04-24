Лавров назвал настоящих союзников России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Союзников у России всегда было два - армия и флот, сейчас есть еще ВКС и беспилотные войска, и число будет расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ещё со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника – армия и флот. Сейчас это ещё и Воздушно-космические силы (мы не можем их игнорировать). Ещё у нас есть и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Так что наших союзников будет больше", - сказал Лавров в интервью ОТР.