Запад объявил России войну, заявил Лавров

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.

Министр также напомнил, что этот "наконечник" был бы беспомощен без материального наполнения оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих, которые предоставляет Запад.