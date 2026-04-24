18:17 24.04.2026 (обновлено: 18:51 24.04.2026)
Запад объявил России войну, заявил Лавров

Лавров: Запад использует киевский режим в качестве геополитического тарана

Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Запада объявили России войну, заявил Сергей Лавров.
  • Он подчеркнул, что Запад использует киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана.
  • Министр отметил, что киевский режим был бы беспомощен без материальной поддержки Запада.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.
"В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Всё это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве "наконечника" используется киевский режим… Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана", - заявил Лавров.
Министр также напомнил, что этот "наконечник" был бы беспомощен без материального наполнения оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих, которые предоставляет Запад.
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел ежегодную встречу с руководителями российских некоммерческих организаций. Участники обменялись опытом и планами своей деятельности на международной арене. Были затронуты темы развития публичной дипломатии, сохранения исторической памяти, популяризации русского языка и культуры, наблюдения за электоральными процессами в России и зарубежных странах.
