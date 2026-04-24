В Бурятии четыре человека оказались под снежной лавиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На горе Мунку-Сардык в Бурятии произошел сход лавины.
- Под снегом оказались четыре человека, личности которых устанавливаются.
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Четыре человека оказались под снежной лавиной на горе Мунку-Сардык в Буряти, спасатели отправились на место, сообщает региональное ГУ МЧС.
"24 апреля от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык произошёл сход снежной массы. Под снежной массой, по предварительным данным (информация от очевидцев), оказались четыре человека (личности устанавливаются)", - говорится в сообщении.
Спасатели выдвинулись на место происшествия. Информация уточняется.
Мунку-Сардык - высочайшая точка Бурятии, расположенная в Окинском районе на высоте 3492 метра над уровнем моря на границе Бурятии и Монголии. По высоте над уровнем моря она уступает только двум другим горным пикам России – Эльбрусу и Белухе.