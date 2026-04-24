Заселившая в хостел исполнителей теракта в "Крокусе" ранее была судима

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Управляющая хостелом, в котором незаконно проживали исполнители теракта в "Крокусе", ранее провела за решеткой 11 лет по делу об убийствах, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что женщина в апреле 2007 года была приговорена к 15 годам колонии. Ее признали виновной в подстрекательстве и пособничестве к одному убийству и подстрекательстве к другому, а также в трех эпизодах мошенничества. Фигурантка вышла на свободу условно-досрочно в апреле 2018 года, через 11 лет после приговора.