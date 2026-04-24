07:12 24.04.2026
Заселившая в хостел исполнителей теракта в "Крокусе" ранее была судима

Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управляющая хостелом, в котором незаконно проживали исполнители теракта в "Крокусе", ранее была приговорена к 15 годам колонии и вышла на свободу условно-досрочно через 11 лет.
  • Женщину в апреле 2007 года признали виновной в подстрекательстве и пособничестве к одному убийству и подстрекательстве к другому, а также в трех эпизодах мошенничества.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Управляющая хостелом, в котором незаконно проживали исполнители теракта в "Крокусе", ранее провела за решеткой 11 лет по делу об убийствах, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что женщина в апреле 2007 года была приговорена к 15 годам колонии. Ее признали виновной в подстрекательстве и пособничестве к одному убийству и подстрекательстве к другому, а также в трех эпизодах мошенничества. Фигурантка вышла на свободу условно-досрочно в апреле 2018 года, через 11 лет после приговора.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Защита фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловала приговор
17 марта, 05:30
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, московский суд приговорил к трем годам лишения свободы управляющую небольшим московским хостелом. В нем некоторое время жили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, устроившие с двумя соучастниками теракт в концертном зале "Крокус сити холл".
Управляющую признали виновной в организации незаконного пребывания (временного проживания) иностранных граждан в Российской Федерации. Она должна была уведомить контролирующие соблюдение миграционного законодательства госорганы о прибытии Мирзоева и Файзова, которые не имели разрешения на временное проживание.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" к пожизненным срокам, еще четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще шести фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Фигурант дела о публичном оправдании теракта в "Крокусе" получил шесть лет
13 марта, 14:01
 
