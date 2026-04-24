В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал принятие Евросоюзом новых санкций в отношении России, отметив, что у них есть негативный эффект, но и Россия уже получила изрядный опыт для минимизации последствий этих незаконных ограничений.

"У них (санкций - ред.), конечно, есть негативный эффект. Но, во-первых, мы уже обзавелись изрядным опытом по минимизации последствий санкций и огромным опытом по тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях, несмотря на эти ограничения, которые мы считаем абсолютно незаконными", - подчеркнул он.