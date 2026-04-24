Министр обороны КНР назвал 2026 год важным для сотрудничества с Россией
16:28 24.04.2026 (обновлено: 20:54 24.04.2026)
Министр обороны КНР назвал 2026 год важным для сотрудничества с Россией

Дун Цзюнь назвал 2026 год важным для сотрудничества между Россией и Китаем

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая Дун Цзюнь на встрече в Москве. 24 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны КНР Дун Цзюнь назвал 2026 год важным для развития сотрудничества между Россией и Китаем в области обороны.
  • Он подчеркнул, что текущий год — это важное время для развития отношений двух стран, особенно в области оборонного сотрудничества.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр обороны КНР Дун Цзюнь на встрече с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым назвал 2026 год важным годом для развития сотрудничества между Россией и Китаем в области обороны, сообщило Минобороны РФ.
Как сообщило МО РФ, Белоусов провел переговоры с Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом.
"Китайский военачальник подчеркнул, что текущий год – это важное время, важный год для развития отношений двух стран, особенно в области оборонного сотрудничества. Поэтому в течение этого периода запланировано провести много важных мероприятий на высочайшем уровне", - говорится в сообщении.
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Посол России назвал Китай ключевым единомышленником России
20 апреля, 07:13
 
