Министр обороны КНР назвал 2026 год важным для сотрудничества с Россией

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр обороны КНР Дун Цзюнь на встрече с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым назвал 2026 год важным годом для развития сотрудничества между Россией и Китаем в области обороны, сообщило Минобороны РФ.
Как сообщило МО РФ, Белоусов провел переговоры с Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом.
"Китайский военачальник подчеркнул, что текущий год – это важное время, важный год для развития отношений двух стран, особенно в области оборонного сотрудничества. Поэтому в течение этого периода запланировано провести много важных мероприятий на высочайшем уровне", - говорится в сообщении.
