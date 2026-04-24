В "Литрес" высказались о маркировке о наркотиках у книг Пушкина и Тургенева

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Книжный сервис "Литрес" изучает ситуацию с маркировкой некоторых произведений классической литературы, включая книги Александра Пушкина и Ивана Тургенева, на проверку потребуется время, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.