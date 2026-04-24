20:05 24.04.2026 (обновлено: 20:20 24.04.2026)
В "Литрес" высказались о маркировке о наркотиках у книг Пушкина и Тургенева

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Книжный сервис "Литрес" изучает ситуацию с маркировкой некоторых произведений классической литературы, включая книги Александра Пушкина и Ивана Тургенева, на проверку потребуется время, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее на сервисе были промаркированы некоторые произведения российских классиков, включая сборник стихов Александра Пушкина "Стихотворения. 1814-1836" и сборник "Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы" Ивана Тургенева. Маркировка появилась также на некоторых книгах Николая Гоголя и Антона Чехова.
"Мы изучаем ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента, это займет какое-то время", - сообщили в пресс-службе "Литрес".
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой.
