- Киев открыто издевается над населением прифронтовых территорий, заявил посол по особым поручения МИД.
- Вводя режим принудительной эвакуации и запуская механизмы "тотальной зачистки", украинское руководство игнорирует права этих людей, добавил он.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Киев открыто издевается над населением прифронтовых территорий вводом режима принудительной эвакуации и "тотальной зачисткой" территорий, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Политический режим, захвативший Киев, своими действиями игнорирует права человека не только жителей российских регионов, но и людей, которые все еще официально остаются украинскими гражданами. Украинское политическое руководство открыто издевается над населением прифронтовых территорий, когда вводит режим принудительной эвакуации и запускает механизмы "тотальной зачистки" территорий, которые не способно удержать военным способом", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.
