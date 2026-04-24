Суд в Москве отклонил несколько исков о выселении хостелов

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы отклонил несколько исков департамента городского имущества о выселении хостелов из многоквартирных домов и других объектов.

Ведомство требовало изъять помещения хостелов и продать их на торгах, считая, что они эксплуатируются с нарушением вида разрешенного использования земельного участка.

Суд указал, что мера в виде изъятия объекта недвижимости может быть применена при использовании помещения не по назначению, систематическом нарушении прав и интересов соседей и бесхозяйственном содержании помещения, однако представленные доказательства не подтверждают эти основания.

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил несколько исков столичного департамента городского имущества о выселении хостелов из многоквартирных домов и других объектов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, департамент в 2025 году направил иск к владельцу хостела "Рус-Семеновская" на улице Ибрагимова, находящемуся в многоквартирном доме. Истец, считая, что хостел эксплуатируется с нарушением вида разрешенного использования земельного участка, требовал изъять помещение и продать его на торгах.

Вырученную сумму истец просил выплатить собственнику хостела за вычетом расходов на исполнение судебного решения, а нового собственника обязать привести помещение "в соответствие с функциональным назначением и видом разрешенного использования земельного участка".

Как указал суд, мера в виде изъятия объекта недвижимости может быть применена в случае использования помещения не по назначению, систематического нарушения прав и интересов соседей и бесхозяйственного содержания помещения, ведущего к его разрушению.

Суд отметил, что в "обоснование иска истец указывает только на факт нецелевого использования земельного участка, что не предусмотрено … в качестве основания изъятия нежилого помещения".

В качестве же доказательств систематического нарушения прав и интересов соседей были представлены три жалобы "на беспредел и беззаконие" от жильцов ЖК "Соколиная гора", находящегося в нескольких километрах от хостела, а также обращение еще одного жителя соседней улицы, "содержащее выражение недовольства наличием хостелов и большого количества граждан зарубежья в районе".

Суд полностью отклонил иск департамента. Решение в силу пока не вступило, так как на него истцом подана апелляционная жалоба.

Арбитражный суд Москвы вынес решения об отказе департаменту городского имущества в аналогичных исках в отношении хостелов "Гости" в 1-м Волоколамском проезде, "Белорусская" в Новолесном переулке, "Рус Аннино" на Варшавском шоссе, "Уютный на Коптевском" на Коптевском бульваре.