03:09 24.04.2026 (обновлено: 03:12 24.04.2026)
Управляющую хостелом, где жили исполнители теракта в "Крокусе", осудили

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в здании суда во время оглашения приговора. Архивное фото
  • Московский суд приговорил управляющую хостелом к трем годам лишения свободы за организацию незаконного пребывания иностранных граждан.
  • В хостеле проживали Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, которые впоследствии участвовали в теракте в «Крокусе».
  • Управляющей также на два года запретили заниматься деятельностью в сфере оказания услуг гостиничного бизнеса.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московский суд приговорил к трем годам управляющую хостелом, в котором в нарушение миграционного законодательства проживали исполнители теракта в "Крокус сити холле", следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что женщина управляла небольшим апарт-отелем на первом этаже московского пятиэтажного дома, в хостеле некоторое время жили Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Впоследствии они с двумя соучастниками устроили теракт в концертном зале.
Управляющую обвинили в организации незаконного пребывания (временного проживания) иностранных граждан в Российской Федерации. Она должна была уведомить контролирующие соблюдение миграционного законодательства госорганы о прибытии Мирзоева и Файзова, которые не имели разрешения на временное проживание, сообщается в материалах.
"(Мирзоев и Файзов) ежедневно приходили, осуществляли оплату за проживание в апарт-отеле наличными денежными средствами либо переводом на банковскую карту, ночевали, после чего собирали все свои вещи и уходили, а потом снова приходили и заново заселялись", - цитируются в материалах слова женщины.
Она отмечала, что правоохранители приехали к ней домой сразу после теракта, "забрали для дальнейшего разбирательства". Управляющая не стала отрицать свою вину и заявила в суде о раскаянии.
Московский суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы, ей также на два года запретили заниматься деятельностью в сфере оказания услуг гостиничного бизнеса. До этого решения она находилась под подпиской о невыезде, заключается в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шесть миллиардов рублей.
Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще шести фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
