Депутат Госдумы посетил обновленный роддом в подмосковных Химках - РИА Новости, 24.04.2026
13:47 24.04.2026
Депутат Госдумы посетил обновленный роддом в подмосковных Химках

Депутат Госдумы Кравченко осмотрел обновленный роддом в подмосковных Химках

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ХимкиДепутат Госдумы посетил обновленный роддом в подмосковных Химках
Депутат Госдумы посетил обновленный роддом в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
Депутат Госдумы посетил обновленный роддом в подмосковных Химках
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутат Государственной думы Денис Кравченко посетил обновленный родильный дом в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Парламентарий проверил, как работает медучреждение после капремонта, и пообщался с трудовым коллективом.
"Такие проекты — они про самое важное: про здоровье мам и детей, уверенность родителей. Когда в городе есть современный роддом с хорошими условиями и оборудованием, это напрямую влияет на качество жизни семей", – написал Кравченко на странице в соцсети "ВКонтакте".
В пресс-службе администрации отметили, что капитальный ремонт дома – один из примеров реализации народной программы партии "Единая Россия". Построенный в 1970-х годах, он впервые прошел масштабную реконструкцию. В обновленном роддоме появилось новое оборудование, операционные и комфортные палаты. С начала года здесь появились на свет 380 малышей.
Отмечается, что сегодня в Химках проживают 3192 многодетные семьи, в которых воспитываются более 10 тысяч детей.
В администрации отметили, что в округе ведется работа и по обеспечению жильем детей-сирот. За время реализации программы свое жилье получили 185 химчан.
"Собственный дом дает стабильность и уверенность в будущем. Наша задача — сделать так, чтобы как можно больше молодых людей и семей в Химках чувствовали эту поддержку и могли строить свою жизнь в родном городе", — отметил депутат Мособлдумы, главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.
По народной программе построили две школы в кварталах "Солнечная Система" и "Маяк", детские сады в Рузине, Ивакине и Юрлове и образовательный комплекс в Новогорске, отметили в администрации. Проведен капитальный ремонт школ №8, "Наследие", "Кадетский корпус", корпуса гимназии №23 и других объектов.
