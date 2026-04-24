Депутат Госдумы посетил обновленный роддом в подмосковных Химках

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутат Государственной думы Денис Кравченко посетил обновленный родильный дом в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Парламентарий проверил, как работает медучреждение после капремонта, и пообщался с трудовым коллективом.

"Такие проекты — они про самое важное: про здоровье мам и детей, уверенность родителей. Когда в городе есть современный роддом с хорошими условиями и оборудованием, это напрямую влияет на качество жизни семей", – написал Кравченко на странице в соцсети "ВКонтакте".

В пресс-службе администрации отметили, что капитальный ремонт дома – один из примеров реализации народной программы партии "Единая Россия". Построенный в 1970-х годах, он впервые прошел масштабную реконструкцию. В обновленном роддоме появилось новое оборудование, операционные и комфортные палаты. С начала года здесь появились на свет 380 малышей.

Отмечается, что сегодня в Химках проживают 3192 многодетные семьи, в которых воспитываются более 10 тысяч детей.

В администрации отметили, что в округе ведется работа и по обеспечению жильем детей-сирот. За время реализации программы свое жилье получили 185 химчан.

"Собственный дом дает стабильность и уверенность в будущем. Наша задача — сделать так, чтобы как можно больше молодых людей и семей в Химках чувствовали эту поддержку и могли строить свою жизнь в родном городе", — отметил депутат Мособлдумы, главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.