Хакеры заявили о взломе одного из пропагандистских телеканалов на Украине

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Внутренняя база телевизионного пропагандистского канала на Украине антироссийской направленности "Freeдом", запущенного для жителей Донбасса и приграничных украинских территорий, была взломана, сообщили РИА Новости в пророссийской группировке хакеров "Кибер Серп".

"В данный момент мы взломали защищенный корпоративный мессенджер Element редакции "Freeдом" и получили доступ к внутренней базе телеканала: (она содержит - ред.) планировщики, список всех сотрудников с личными данными и фото", - сказали агентству хакеры.

В результате атаки 49 внутренних проектов, которые хранили в себе многолетний агрессивно настроенный массив против России , были уничтожены, уточнила группировка хакеров.

Подобные операции дают проукраинским средствам массовой информации сигнал, что все участники дезинформации будут разоблачены и информационно уничтожены.

"Прошлая наша кампания с ресурсом "Новости Донбасса" до сих пор носит успешный характер. Операция "НЮАНС" показала, что сайт "Новости Донбасса" до сих пор не функционирует", - добавила группировка хакеров.