Хакеры заявили о взломе одного из пропагандистских телеканалов на Украине - РИА Новости, 24.04.2026
02:57 24.04.2026
Хакеры заявили о взломе одного из пропагандистских телеканалов на Украине

РИА Новости: хакеры взломали украинский телеканал "Freeдом"

Ноутбук - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пророссийская группировка хакеров "Кибер Серп" заявила о взломе внутренней базы пропагандистского телеканала "Freeдом" на Украине.
  • Хакеры получили доступ к планировщикам, списку сотрудников с личными данными и фото, после чего уничтожили 49 внутренних проектов телеканала.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Внутренняя база телевизионного пропагандистского канала на Украине антироссийской направленности "Freeдом", запущенного для жителей Донбасса и приграничных украинских территорий, была взломана, сообщили РИА Новости в пророссийской группировке хакеров "Кибер Серп".
"В данный момент мы взломали защищенный корпоративный мессенджер Element редакции "Freeдом" и получили доступ к внутренней базе телеканала: (она содержит - ред.) планировщики, список всех сотрудников с личными данными и фото", - сказали агентству хакеры.
В результате атаки 49 внутренних проектов, которые хранили в себе многолетний агрессивно настроенный массив против России, были уничтожены, уточнила группировка хакеров.
Подобные операции дают проукраинским средствам массовой информации сигнал, что все участники дезинформации будут разоблачены и информационно уничтожены.
"Прошлая наша кампания с ресурсом "Новости Донбасса" до сих пор носит успешный характер. Операция "НЮАНС" показала, что сайт "Новости Донбасса" до сих пор не функционирует", - добавила группировка хакеров.
В марте "Кибер Серп" заявил РИА Новости о блокировке и удалении сайта одного из крупнейших украинских СМИ антироссийской направленности "Новости Донбасса" в результате взлома защищенных баз данных редакции.
