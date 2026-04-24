Тема чернобыльской катастрофы не пугает белорусов, рассказал ученый

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик заявил, что тема Чернобыльской катастрофы больше не пугает белорусов, и радиофобия прошла.

Результаты социологического опроса, проводимого в период 2021–2025 годов, показывают, что около 60% населения загрязненного радионуклидами региона Гомельской области считают территории своего проживания безопасными.

МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Тема катастрофы на Чернобыльской АЭС и ее последствий больше не пугает белорусов, радиофобия прошла, рассказал в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области , произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.

"Точно не пугает. Радиофобия уже практически полностью ушла. Люди поняли, что проживание на тех территориях, которые признаны (специалистами – ред.) пригодными для проживания и ведения сельского хозяйства, полностью безопасно", - сказал Чешик.

Он подчеркнул, что "люди это осознали, спокойно живут, спокойно работают, спокойно ведут свои дела". "Территории, где нельзя было проживать из-за последствий аварии на ЧАЭС, были отселены, люди выехали", - обратил внимание ученый.

Чешик добавил, что в республике также нет массовых спекуляций на чернобыльской теме. "Какие-то отдельные были и, наверное, будут: всегда найдутся какие-то силы, люди, которые будут на этой теме спекулировать и пытаться вносить какой-то раздор, распространять какие-то фейки, слухи, например, про синих собак или каких-то мутантов, которых в реальности никто не видел. Но в целом люди не боятся, видимо, доверяют (официальной информации – ред.)", - отметил собеседник агентства.

Глава института подчеркнул, что и ранее какой-то паники не было. "Ну а сейчас, спустя 40 лет после аварии, уже два поколения родились… Возможно, для тех, кто родился до 1986 года и стал свидетелем тех событий в зрелом возрасте, это еще было шоком и несло некую растерянность. Но у тех, кто родился уже после (аварии - ред.), радиофобии, паники какой-то и сомнений в чем-то нет", - констатировал он.