Тема чернобыльской катастрофы не пугает белорусов, рассказал ученый
03:11 24.04.2026
Тема чернобыльской катастрофы не пугает белорусов, рассказал ученый

© РИА Новости / Стрингер
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС . Архивное фото
  • Директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик заявил, что тема Чернобыльской катастрофы больше не пугает белорусов, и радиофобия прошла.
  • Чешик подчеркнул, что территории, признанные специалистами пригодными для проживания и ведения сельского хозяйства, считаются полностью безопасными.
  • Результаты социологического опроса, проводимого в период 2021–2025 годов, показывают, что около 60% населения загрязненного радионуклидами региона Гомельской области считают территории своего проживания безопасными.
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Тема катастрофы на Чернобыльской АЭС и ее последствий больше не пугает белорусов, радиофобия прошла, рассказал в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
Зона отчуждения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Белоруссии откроют смотровую вышку с видом на саркофаг ЧАЭС
16 апреля, 20:26
"Точно не пугает. Радиофобия уже практически полностью ушла. Люди поняли, что проживание на тех территориях, которые признаны (специалистами – ред.) пригодными для проживания и ведения сельского хозяйства, полностью безопасно", - сказал Чешик.
Он подчеркнул, что "люди это осознали, спокойно живут, спокойно работают, спокойно ведут свои дела". "Территории, где нельзя было проживать из-за последствий аварии на ЧАЭС, были отселены, люди выехали", - обратил внимание ученый.
Чешик добавил, что в республике также нет массовых спекуляций на чернобыльской теме. "Какие-то отдельные были и, наверное, будут: всегда найдутся какие-то силы, люди, которые будут на этой теме спекулировать и пытаться вносить какой-то раздор, распространять какие-то фейки, слухи, например, про синих собак или каких-то мутантов, которых в реальности никто не видел. Но в целом люди не боятся, видимо, доверяют (официальной информации – ред.)", - отметил собеседник агентства.
Глава института подчеркнул, что и ранее какой-то паники не было. "Ну а сейчас, спустя 40 лет после аварии, уже два поколения родились… Возможно, для тех, кто родился до 1986 года и стал свидетелем тех событий в зрелом возрасте, это еще было шоком и несло некую растерянность. Но у тех, кто родился уже после (аварии - ред.), радиофобии, паники какой-то и сомнений в чем-то нет", - констатировал он.
Собеседник агентства сообщил, что результаты социологического опроса, проводимого в период 2021-2025 годов, указывают на то, что, около 60% населения загрязненного радионуклидами региона Гомельской области считают территории своего проживания безопасными.
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Эксперт прокомментировал заявление директора ЧАЭС о саркофаге
24 декабря 2025, 18:59
 
