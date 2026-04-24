Тимур Иванов не признал вину на первом заседании по делу о взятках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов не признал вину на первом заседании в суде по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей.
- Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, процесс закрыли по просьбе прокурора.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов не признал вину на первом заседании в суде по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей, заявил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
В пятницу Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Процесс закрыли по просьбе прокурора.
Защита попросила оправдать Тимура Иванова по делу о растрате
27 марта, 10:13
"После того, как закрыли процесс, прокурор огласил обвинительное, после чего Тимур Вадимович заявил, что не признает вину. Фомин вину признал, еще допросили одного свидетеля из подрядчиков", - сказал собеседник агентства.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Вину на стадии предварительного следствия он не признавал.
По версии следствия, руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин оказывал Иванову, Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
Предприниматель Бородин признал вину, заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство.
Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре того же года признал приговор законным.