Тимур Иванов не признал вину на первом заседании по делу о взятках

17:01 24.04.2026
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов не признал вину на первом заседании в суде по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей.
  • Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, процесс закрыли по просьбе прокурора.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов не признал вину на первом заседании в суде по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей, заявил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
В пятницу Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Процесс закрыли по просьбе прокурора.
"После того, как закрыли процесс, прокурор огласил обвинительное, после чего Тимур Вадимович заявил, что не признает вину. Фомин вину признал, еще допросили одного свидетеля из подрядчиков", - сказал собеседник агентства.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Вину на стадии предварительного следствия он не признавал.
По версии следствия, руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин оказывал Иванову, Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
Предприниматель Бородин признал вину, заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство.
Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре того же года признал приговор законным.
