В "Максе" появилась расшифровка голосовых сообщений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В "Максе" появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений.
- Она доступна как для входящих, так и для исходящих аудиозаписей.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На национальной платформе "Макс" появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений.
Она доступна как для входящих, так и для исходящих аудиозаписей.
Бета-версию цифровой платформы "Макс" запустили в марте прошлого года. Она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play. Развивает его "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
