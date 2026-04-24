Испанские десантники уничтожили внедорожник на 600 тысяч евро
11:47 24.04.2026 (обновлено: 11:58 24.04.2026)
Испанские десантники уничтожили внедорожник на 600 тысяч евро

Внедорожник VAMTAC разбился в ходе учений вооруженных сил Испании
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанские десантники уничтожили внедорожник VAMTAC стоимостью 600 тысяч евро.
  • Автомобиль был уничтожен из-за неудачного десантирования с парашютом во время учений.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Внедорожник VAMTAC стоимостью 600 тысяч евро был уничтожен после того, как его неудачно сбросили с парашютом в ходе учений вооруженных сил Испании, пишет газета 20minutos.
"Автомобиль сухопутных войск стоимостью около 600 тысяч евро был полностью уничтожен в результате неудачного десантирования, осуществленного воздушно-десантной бригадой", - сказано в сообщении со ссылкой на видеозапись, распространившуюся в соцсетях.
На видеозаписи видно, как парашюты не выдерживают веса бронетранспортера, который, вращаясь, разбивается о землю, а раскрывшиеся парашюты остаются в воздухе.
20minutos отмечает, что внедорожник сбросили с высоты примерно 300 метров.
