Запад считает, что власть в Иране стабильнее, чем до войны, передает NBC

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. На Западе уверены, что позиции правительства Ирана сейчас более стабильны, чем до нападения США и Израиля, сообщил в пятницу американский телеканал NBC, ссылаясь на мнение ряда западных чиновников.
"Как сказали пять официальных лиц, сейчас режим, как ни странно, более стабилен, чем до начала войны и стал несколько более жестким", - говорится в материале.
По мнению западных представителей, действия США и Израиля подорвали позиции так называемого реформистского крыла внутри иранского руководства, сторонники которого считают, что более сбалансированный подход в отношениях с Вашингтоном принес бы Тегерану свои выгоды.
"Похоже, иранцы не торопятся вести переговоры", - приводит телеканал мнение западных чиновников, владеющих разведывательной информацией по Ирану.
При этом ранее министерство иностранных дел Ирана анонсировало визит главы ведомства Аббаса Аракчи в Пакистан, а также в Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.