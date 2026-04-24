Глава МИД Ирана планирует посетить Россию, Оман и Пакистан
15:44 24.04.2026 (обновлено: 15:50 24.04.2026)
Глава МИД Ирана планирует посетить Россию, Оман и Пакистан

Аракчи планирует с пятницы начать визиты в Россию, Пакистан и Оман

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует посетить Пакистан, Оман и Россию.
  • В ходе визитов иранский министр проведет двусторонние консультации и обсудит развитие ситуации в регионе, а также конфликт с США и Израилем.
ТЕГЕРАН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 24 апреля начинает серию визитов в Пакистан, Оман и Россию, сообщило иранское государственное агентство IRNA.
"Аббас Аракчи с вечера пятницы совершит поездки в Исламабад, Маскат и Москву", - говорится в сообщении.
По его данным, в ходе визитов иранский министр проведет двусторонние консультации и обсудит развитие ситуации в регионе, а также конфликт США и Израиля с Ираном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Трамп опроверг идею использования ядерного оружия против Ирана
23 апреля, 23:21
 
