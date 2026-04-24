13:22 24.04.2026 (обновлено: 20:23 24.04.2026)
В Иране рассказали, что будет, если страна не сможет экспортировать нефть

Добыча нефти. Архивное фото
  • Тегеран не позволит экспортировать нефть из Ближневосточного региона, если сам Иран не сможет этого делать, заявил вице-президент страны Исфахани.
ТЕГЕРАН, 24 апр — РИА Новости. Тегеран не позволит экспортировать нефть из Ближневосточного региона, если сам не сможет этого делать, заявил вице-президент Ирана Исмаил Сегаб Исфахани.
При этом ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Али Хезриан сообщил, что Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, при этом объемы вывозимой нефти возросли по сравнению с довоенным периодом.
"Если мы не сможем экспортировать хотя бы один баррель нефти, ни один баррель нефти в регионе экспортироваться не будет. Если хотя бы один наш соотечественник не будет иметь доступа к электричеству из-за глупости врага, тогда десять человек, проживающих в регионе, будут лишены электроэнергии", — сказал, в свою очередь, вице-президент Ирана, чьи слова приводит официальный портал иранского правительства.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреИранТегеран (город)США
 
 
