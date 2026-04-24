В Иране рассказали, что будет, если страна не сможет экспортировать нефть

ТЕГЕРАН, 24 апр — РИА Новости. Тегеран не позволит экспортировать нефть из Ближневосточного региона, если сам не сможет этого делать, заявил вице-президент Ирана Исмаил Сегаб Исфахани.
"Если мы не сможем экспортировать хотя бы один баррель нефти, ни один баррель нефти в регионе экспортироваться не будет. Если хотя бы один наш соотечественник не будет иметь доступа к электричеству из-за глупости врага, тогда десять человек, проживающих в регионе, будут лишены электроэнергии", — сказал, в свою очередь, вице-президент Ирана, чьи слова приводит официальный портал иранского правительства.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.