Краткий пересказ от РИА ИИ В России появился новый ГОСТ на веганскую косметику.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В России появился новый ГОСТ на веганскую косметику, его главные цели - защита прав потребителей и создание честных правил на рынке, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

« "Приказом Росстандарта утвержден новый ГОСТ Р 72620-2026 "Продукция парфюмерно-косметическая. Общие критерии подтверждения обоснованности заявлений о содержании или отсутствии содержания ингредиентов животного происхождения"… Необходимость введения нового ГОСТа продиктована несколькими факторами, главный из которых - защита прав потребителей и создание честных правил на рынке", - пояснили в ведомстве.

В Росстандарте подчеркнули, что основной задачей ГОСТа является борьба с ложным впечатлением об экологичности товаров. До появления стандарта производители могли формально использовать маркировку "веган", не имея полных гарантий отсутствия в продукте ингредиентов животного происхождения.

« "Новый стандарт становится важным инструментом защиты прав потребителей, особенно для веганов и вегетарианцев, сознательно исключающих продукты животного происхождения. Соответствие стандарту будет являться гарантией, что заявление о "растительном составе" подтверждено проверяемыми доказательствами", - добавили в Росстандарте.

Новый ГОСТ распространяется на парфюмерно-косметическую продукцию. Теперь появились ясные и строгие критерии для веганской косметики. Главным принципом такой продукции по новому стандарту является полное отсутствие любых ингредиентов животного происхождения, включая косвенные или побочные продукты. Также не допускается проведение исследований и испытаний такой продукции на животных.