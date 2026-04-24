В Госдуму внесут проект об отпуске за свой счет при болезни близких

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесут законопроект об отпуске за свой счет при болезни близких.

Законопроект предлагает обязать работодателей предоставлять до пяти дней неоплачиваемого отпуска в год для ухода за больным супругом или близким родственником при наличии медицинского подтверждения.

Авторы законопроекта считают, что его принятие будет способствовать повышению уровня социальной защищенности работников.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесут законопроект, предлагающий обязать работодателей предоставлять сотрудникам до пяти дней отпуска за свой счет при подтвержденной болезни близких, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменения предлагается внести в статью 128 Трудового кодекса РФ

Законопроектом предлагается установить обязанность работодателя по письменному заявлению работника предоставлять до пяти дней неоплачиваемого отпуска в год для ухода за больным супругом или близким родственником при наличии подтверждения медицинским документом.

В сопроводительных документах уточняется, что предлагаемое изменение направлено на установление гарантии, позволяющей работнику на законных основаниях временно отсутствовать на работе в необходимых семейных обстоятельствах.