12:07 24.04.2026 (обновлено: 16:08 24.04.2026)
В Госдуму внесут проект об отпуске за свой счет при болезни близких

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесут законопроект об отпуске за свой счет при болезни близких.
  • Законопроект предлагает обязать работодателей предоставлять до пяти дней неоплачиваемого отпуска в год для ухода за больным супругом или близким родственником при наличии медицинского подтверждения.
  • Авторы законопроекта считают, что его принятие будет способствовать повышению уровня социальной защищенности работников.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесут законопроект, предлагающий обязать работодателей предоставлять сотрудникам до пяти дней отпуска за свой счет при подтвержденной болезни близких, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 128 Трудового кодекса РФ.
Законопроектом предлагается установить обязанность работодателя по письменному заявлению работника предоставлять до пяти дней неоплачиваемого отпуска в год для ухода за больным супругом или близким родственником при наличии подтверждения медицинским документом.
В сопроводительных документах уточняется, что предлагаемое изменение направлено на установление гарантии, позволяющей работнику на законных основаниях временно отсутствовать на работе в необходимых семейных обстоятельствах.
Принятие проекта, по мнению авторов, будет способствовать повышению уровня социальной защищенности работников, формированию более предсказуемого и гуманного регулирования трудовых отношений, а также снижению числа спорных ситуаций, связанных с необходимостью кратковременного отсутствия работника по причине болезни супруга или близкого родственника.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В России могут перестать включать выходные в число отпускных дней
29 января, 10:02
 
