В ГД предложили ввести налоговый вычет компаниям, имеющим детские комнаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести налоговый вычет для работодателей, создавших детские комнаты для своих сотрудников.

Работодателям предлагается уменьшить сумму НДФЛ, подлежащую перечислению в бюджет, на величину расходов на содержание детской комнаты.

Реализация инициативы обеспечит поддержку семей и создаст экономическую мотивацию для бизнеса, а также будет способствовать повышению занятости родителей и укреплению демографической политики.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести налоговый вычет для работодателей - организаций, создавших детские комнаты для своих сотрудников.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Чернышов отмечает, что корпоративные детские комнаты с возможностью присмотра за детьми, в том числе в вечернее время, могли бы стать для родителей реальным решением проблемы совмещения работы и заботы о детях. Однако, по его словам, многие работодатели, готовые пойти навстречу сотрудникам с детьми, сегодня сталкиваются с избыточными административными барьерами и отсутствием необходимых мер государственной поддержки.

"Прошу рассмотреть предложение о введении налогового вычета для работодателей - организаций независимо от применяемой системы налогообложения, создавших детские комнаты для своих сотрудников", - говорится в документе.

В письме уточняется, что таким работодателям предлагается предоставить право уменьшать сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащую перечислению в бюджет, на величину расходов на содержание детской комнаты, в пределах НДФЛ, исчисленного с выплат тем сотрудникам, которые фактически пользуются данной услугой.

Кроме того, для снижения административной нагрузки на работодателей парламентарий просит рассмотреть возможность разработки типовых решений под ключ для открытия детских комнат, включая единый упрощенный порядок согласований с контролирующими органами и понятный перечень требований в зависимости от времени пребывания детей.

По мнению вице-спикера Госдумы , реализация данной инициативы обеспечит не только поддержку семей, но и создаст прямую экономическую мотивацию для бизнеса.