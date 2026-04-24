В ГД предложили установить для мигрантов с ВНЖ стаж для больничных
01:52 24.04.2026
В ГД предложили установить для мигрантов с ВНЖ стаж для больничных

Нилов предложил установить для мигрантов с ВНЖ стаж в полгода для больничных

Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил установить для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих в России, условие уплаты страховых взносов не менее шести месяцев для получения пособий по временной нетрудоспособности.
  • Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит оптимизировать расходы бюджета Социального фонда России.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил установить для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих в России, условие уплаты страховых взносов не менее шести месяцев для получения пособий по временной нетрудоспособности.
Соответствующий законопроект с учетом замечаний кабмина направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменение ... что иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам, имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на социальное пособие на погребение при условии начисления с выплат в их пользу страховых взносов страхователями в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в документах, в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории РФ, а также временно пребывающие, подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
При этом иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в России, подлежат обязательному социальному страхованию по перечисленным выше позициям на условиях, которые предусмотрены для россиян.
В то же время отмечается, что для временно пребывающих иностранцев и лиц без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов) предусмотрены определенные условия по предоставлению страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию: они имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов страхователями за период не менее шести месяцев и право на получение страхового обеспечения в связи с материнством у них отсутствует.
Установление таких условий, по мнению автора проекта, снижает нагрузку на бюджет Социального фонда России и представляется обоснованным и справедливым. В связи с этим предлагается распространить аналогичные условия и на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории РФ, работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам.
Принятие законопроекта, как подчеркивают авторы, позволит оптимизировать расходы бюджета Социального фонда России.
