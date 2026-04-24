Бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс" признали виновным в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу на 300 тысяч рублей бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера по делу о мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, учитывая срок содержания Эльзессера под стражей, назначенное ему наказание смягчено до 300 тысяч рублей", – рассказали в суде.

Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере.

Как ранее отмечали в управлении СК РФ по региону, фигурант получил взятку от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному договору между коммерческой структурой и муниципальным предприятием. Преступление было совершено с августа 2024 по январь 2025 года.

По данным пресс-службы судов, выплаты были предназначены за подписание актов по договору ремонта автобусов "НЕФАЗ", и всего от представителей ООО "САРС" Эльзессер получил наличными 750 тысяч рублей. Вину в получении незаконного вознаграждения он не признал, но при этом ущерб контрагенту возместил в полном объеме, добавили в инстанции.