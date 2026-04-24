Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 24.04.2026
Бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс" признали виновным в мошенничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный инженер ЕМУП "Гортранс" Андрей Эльзессер признан виновным в мошенничестве в крупном размере.
  • Эльзессер получил взятку от представителя ООО "САРС" за подписание актов выполненных работ по ремонту автобусов "НЕФАЗ".
  • Подсудимого приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу на 300 тысяч рублей бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера по делу о мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, учитывая срок содержания Эльзессера под стражей, назначенное ему наказание смягчено до 300 тысяч рублей", – рассказали в суде.
Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере.
Как ранее отмечали в управлении СК РФ по региону, фигурант получил взятку от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному договору между коммерческой структурой и муниципальным предприятием. Преступление было совершено с августа 2024 по январь 2025 года.
По данным пресс-службы судов, выплаты были предназначены за подписание актов по договору ремонта автобусов "НЕФАЗ", и всего от представителей ООО "САРС" Эльзессер получил наличными 750 тысяч рублей. Вину в получении незаконного вознаграждения он не признал, но при этом ущерб контрагенту возместил в полном объеме, добавили в инстанции.
Как ранее уточняли журналистам в управлении СК РФ по региону, в отношении уже бывшего главного инженера было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, но в суде дело было рассмотрено уже по уголовной статье о мошенничестве.
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала