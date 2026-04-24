Глава МИД Японии пожелал депутату Судзуки благополучной поездки в Россию
08:08 24.04.2026 (обновлено: 08:09 24.04.2026)
Глава МИД Японии пожелал депутату Судзуки благополучной поездки в Россию

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги пожелал депутату парламента Мунэо Судзуки благополучной поездки в Россию.
  • Мотэги подчеркнул, что Судзуки искренне и последовательно занимался вопросом Курильских островов и продвижением связанных с ними проектов.
ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги пожелал депутату парламента Мунэо Судзуки благополучной поездки в Россию, комментируя его предстоящий визит в Москву.
Ранее представитель Судзуки сообщил РИА Новости, что депутат хочет совершить поездку в Россию. По данным агентства Киодо, поездку планировали организовать с 3 по 6 мая.
"Насколько я понимаю, с 3 мая вы планируете поездку в Москву. Пожалуйста, будьте осторожны в дороге", — сказал глава японского внешнеполитического ведомства в ходе заседания профильного комитета верхней палаты парламента.
Мотэги также подчеркнул, что Судзуки является депутатом, который более чем кто-либо другой искренне и последовательно занимался вопросом Курильских островов, а также продвижением связанных с ними различных проектов.
"Наблюдая за этим вблизи, я хотел бы вновь выразить вам своё искреннее уважение", - добавил Мотэги.
Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Он посещал Россию в октябре 2023-го, августе 2024-го и в декабре 2025 года.
За поездку в октябре 2023 года он был подвергнут резкой критике, в том числе и со стороны своей Партии обновления Японии (Ниппон исин-но-кай), членом которой тогда являлся, что заставило его выйти из ее рядов. Формально причиной критики стало то, что он не уведомил парламент о своем отсутствии.
