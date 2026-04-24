Бывший следователь оценил версии пропажи Героя России в Кузбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший следователь СК России Василий Козлов считает, что некриминальную версию пропажи Героя России Алексея Асылханова нужно рассматривать, но она не должна быть основной.

По мнению Козлова, Асылханов, как участник СВО, проходил реабилитацию с участием психологов, которые могут помочь следствию в отработке версий.

КЕМЕРОВО, 24 апр - РИА Новости. Рассматривать некриминальную версию пропажи 3 апреля в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова нужно, но она не может быть основной, таким мнением с РИА Новости поделился бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

Асылханов ушел из дома в Юрге и до сих пор не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"Рассматривать некриминальный сценарий развития событий, конечно же, надо. Это должно быть одной из версий безвестного исчезновения Алексея, но не основной", - сказал Василий Козлов, отвечая на вопрос РИА Новости, необходимо ли вести поиски пропавшего с точки зрения того, что Асылханов мог скрыться намеренно.

Бывший следователь также отметил, что Асылханов, как и все другие участники СВО, после службы в зоне проведения боевых действий должен был проходить реабилитацию.