Бывший следователь оценил версии пропажи Героя России в Кузбассе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 24.04.2026
Бывший следователь оценил версии пропажи Героя России в Кузбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Асылханов
Алексей Асылханов - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Асылханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший следователь СК России Василий Козлов считает, что некриминальную версию пропажи Героя России Алексея Асылханова нужно рассматривать, но она не должна быть основной.
  • По мнению Козлова, Асылханов, как участник СВО, проходил реабилитацию с участием психологов, которые могут помочь следствию в отработке версий.
КЕМЕРОВО, 24 апр - РИА Новости. Рассматривать некриминальную версию пропажи 3 апреля в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова нужно, но она не может быть основной, таким мнением с РИА Новости поделился бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Асылханов ушел из дома в Юрге и до сих пор не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"Рассматривать некриминальный сценарий развития событий, конечно же, надо. Это должно быть одной из версий безвестного исчезновения Алексея, но не основной", - сказал Василий Козлов, отвечая на вопрос РИА Новости, необходимо ли вести поиски пропавшего с точки зрения того, что Асылханов мог скрыться намеренно.
Бывший следователь также отметил, что Асылханов, как и все другие участники СВО, после службы в зоне проведения боевых действий должен был проходить реабилитацию.
"Однозначно проходил курсы реабилитации, где с ним работали психологи. Именно они знают потаенные душевные потребности и травмы и должны ориентировать следствие для отработки указанной версии", - сказал Козлов.
РоссияЮргаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала