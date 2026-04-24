ФСБ показала видео задержания сторонников неофашистской идеологии
09:03 24.04.2026 (обновлено: 09:14 24.04.2026)
ФСБ показала видео задержания сторонников неофашистской идеологии

ФСБ показала видео задержания готовивших теракт против руководства РКН

  • ФСБ России показала видео задержания сторонников неофашистской идеологии, готовивших теракт против руководства Роскомнадзора.
  • Задержаны семь человек, планировавших подорвать автомобиль с применением взрывного устройства.
  • Главарь группы при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания завербованных Киевом сторонников неофашистской идеологии, готовивших теракт против руководства Роскомнадзора.
На видео показано, как оперативники ФСБ задерживают молодых людей в жилых помещениях и проводят у них обыски. Демонстрируются изъятые у готовивших теракт пистолеты, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований.
Восемнадцатого апреля был предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора. Готовившие теракт планировали подорвать автомобиль с применением взрывного устройства.
Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавшие в подготовке теракта. Главарь группы, москвич, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
Украинские спецслужбы массово используют Telegram, заявили в ФСБ
ПроисшествияРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
