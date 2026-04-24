ФСБ показала видео задержания сторонников неофашистской идеологии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания завербованных Киевом сторонников неофашистской идеологии, готовивших теракт против руководства Роскомнадзора.
На видео показано, как оперативники ФСБ задерживают молодых людей в жилых помещениях и проводят у них обыски. Демонстрируются изъятые у готовивших теракт пистолеты, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований.
Восемнадцатого апреля был предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора. Готовившие теракт планировали подорвать автомобиль с применением взрывного устройства.
Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавшие в подготовке теракта. Главарь группы, москвич, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.