ФСБ задержала семь неофашистов, готовивших теракт против руководства РКН

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавшие в подготовке теракта против руководства Роскомнадзора, сообщает ЦОС ФСБ России.
В пятницу ФСБ сообщило о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.
"В результате проведенных мероприятий в городах Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления", - говорится в сообщении.