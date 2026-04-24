ФСБ задержала семь неофашистов, готовивших теракт против руководства РКН
08:53 24.04.2026 (обновлено: 12:01 24.04.2026)

ФСБ задержала семь неофашистов, готовивших теракт против руководства РКН

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание готовивших теракт против руководства Роскомнадзора
Задержание готовивших теракт против руководства Роскомнадзора - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© ЦОС ФСБ России
Задержание готовивших теракт против руководства Роскомнадзора
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавшие в подготовке теракта против руководства Роскомнадзора, сообщает ЦОС ФСБ России.
В пятницу ФСБ сообщило о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.
"В результате проведенных мероприятий в городах Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления", - говорится в сообщении.
Задержание готовивших теракт против руководства Роскомнадзора - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
После предотвращения теракта в отношении РКН возбудили уголовные дела
08:53
 
РоссияМоскваУфаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramПроисшествия
 
 
