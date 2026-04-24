Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские спецслужбы массово используют Telegram, заявили в ФСБ.
- По заявлению ФСБ, украинские спецслужбы пытаются сорвать мероприятия по обеспечению безопасности информационного пространства в России, в том числе блокировку мессенджера Telegram.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спецслужбы Украины массово используют Telegram для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений, заявил в пятницу ЦОС ФСБ.
ФСБ предотвратила 18 апреля террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.
"Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в Российской Федерации мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений", - говорится в сообщении.