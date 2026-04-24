После предотвращения теракта в отношении РКН возбудили уголовные дела

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки возбуждены после предотвращения теракта в отношении руководителей Роскомнадзора, решается вопрос о привлечении за приготовление к теракту, сообщил ЦОС ФСБ.
Спецслужба сообщила, что 18 апреля 2026 года был предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль.
В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Их главарь, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован.
У террористов изъяты самодельное взрывное устройство массой один килограмм, граната, пистолет с глушителем, два газовых пистолета, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований.
"В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту", - говорится в сообщении.