После предотвращения теракта в отношении РКН возбудили уголовные дела - РИА Новости, 24.04.2026
08:53 24.04.2026 (обновлено: 10:40 24.04.2026)
После предотвращения теракта в отношении РКН возбудили уголовные дела

После предотвращения теракта против РКН возбудили дело об обороте оружия

© ЦОС ФСБ России
Задержание готовивших теракт против руководства Роскомнадзора - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© ЦОС ФСБ России
Задержание готовивших теракт против руководства Роскомнадзора
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После предотвращения теракта в отношении руководителей Роскомнадзора возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки.
  • Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки возбуждены после предотвращения теракта в отношении руководителей Роскомнадзора, решается вопрос о привлечении за приготовление к теракту, сообщил ЦОС ФСБ.
Спецслужба сообщила, что 18 апреля 2026 года был предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ФСБ рассказала об угрозах, поступающих в адрес руководства РКН
08:49
В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Их главарь, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован.
У террористов изъяты самодельное взрывное устройство массой один килограмм, граната, пистолет с глушителем, два газовых пистолета, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований.
"В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту", - говорится в сообщении.
Момент подрыва киевским куратором своего агента, когда того задерживали силовики - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Ставрополе украинский куратор дистанционно подорвал агента при задержании
28 марта, 09:48
 
ПроисшествияМоскваУфаНовосибирскФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
