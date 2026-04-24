После предотвращения теракта в отношении РКН возбудили уголовные дела

Краткий пересказ от РИА ИИ После предотвращения теракта в отношении руководителей Роскомнадзора возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки возбуждены после предотвращения теракта в отношении руководителей Роскомнадзора, решается вопрос о привлечении за приготовление к теракту, сообщил ЦОС ФСБ.

Спецслужба сообщила, что 18 апреля 2026 года был предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора . Злоумышленники хотели взорвать автомобиль.

Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины . Их главарь, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован.

У террористов изъяты самодельное взрывное устройство массой один килограмм, граната, пистолет с глушителем, два газовых пистолета, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований.