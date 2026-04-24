В ФСБ рассказали о преступниках, готовивших теракт против РКН
08:50 24.04.2026 (обновлено: 10:40 24.04.2026)
В ФСБ рассказали о преступниках, готовивших теракт против РКН

Преступления против РКН совершают координируемые из-за рубежа молодые россияне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила, что преступники, готовившие теракт против Роскомнадзора, являются молодыми россиянами, координируемыми из-за рубежа.
  • В адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Исполнителями преступлений против руководства и сотрудников Роскомнадзора являются молодые россияне, в том числе несовершеннолетние, координируемые из-за рубежа, сообщил ЦОС ФСБ.
Украинские спецслужбы активно пытаются сорвать проводимые в России мероприятия по безопасности информпространства, в том числе по блокировке Telegram. Именно этот мессенджер они используют для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических преступлений.
По данным ФСБ, в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, который является уполномоченным органом власти по блокировке, поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты.
"Исполнителями указанных преступлений являются координируемые из-за рубежа молодые люди - граждане Российской Федерации, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramПроисшествия
 
 
