В ФСБ рассказали о преступниках, готовивших теракт против РКН

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Исполнителями преступлений против руководства и сотрудников Роскомнадзора являются молодые россияне, в том числе несовершеннолетние, координируемые из-за рубежа, сообщил ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, который является уполномоченным органом власти по блокировке, поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты.
"Исполнителями указанных преступлений являются координируемые из-за рубежа молодые люди - граждане Российской Федерации, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении.