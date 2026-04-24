Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 24.04.2026 (обновлено: 10:41 24.04.2026)
У готовивших теракт против Роскомнадзора изъяли взрывное устройство и пистолеты

© ЦОС ФСБ России
Задержание готовивших теракт против руководства Роскомнадзора
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У готовивших теракт против Роскомнадзора изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков.
  • Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. У готовивших теракт против Роскомнадзора изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Восемнадцатого апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.
"В ходе обысков у террористов изъяты СВУ массой один килограмм, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований, а также инструкция по вступлению в состав запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Ставрополе сорвали теракт украинских спецслужб к 23 февраля
20 февраля, 09:49
 
ПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала