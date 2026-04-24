МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. У готовивших теракт против Роскомнадзора изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Восемнадцатого апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.
"В ходе обысков у террористов изъяты СВУ массой один килограмм, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований, а также инструкция по вступлению в состав запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации", - говорится в сообщении.
В Ставрополе сорвали теракт украинских спецслужб к 23 февраля
20 февраля, 09:49