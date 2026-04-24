ФСБ сорвала украинский теракт против руководства Роскомнадзора

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора, готовившийся при содействии украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Восемнадцатого апреля предотвращен террористический акт. <...> В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, злоумышленники планировали подорвать автомобиль. Во время обысков у них изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату Ф-1, два газовых и один пистолет с глушителем, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований.
Уточняется, что во главе террористической группы был москвич 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали.
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о привлечении фигурантов к ответственности за приготовление к теракту.
Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы используют Telegram для организации терактов и преступлений. Они пытаются помешать обеспечению безопасности информпространства в России, в том числе блокировке этого мессенджера.
Руководство и сотрудники РКН, а также члены их семей получают угрозы физической расправы и подвергаются вооруженным нападениям. Этим занимаются координируемые из-за границы граждане России, в том числе несовершеннолетние, добавили в ведомстве.