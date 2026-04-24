ФСБ сорвала украинский теракт против руководства Роскомнадзора

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора, готовившийся при содействии украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.

"Восемнадцатого апреля предотвращен террористический акт. <...> В Москве , Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram ", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, злоумышленники планировали подорвать автомобиль. Во время обысков у них изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату Ф-1, два газовых и один пистолет с глушителем, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований.

Уточняется, что во главе террористической группы был москвич 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали.

Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о привлечении фигурантов к ответственности за приготовление к теракту.

Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы используют Telegram для организации терактов и преступлений. Они пытаются помешать обеспечению безопасности информпространства в России , в том числе блокировке этого мессенджера.