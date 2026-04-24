Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 24.04.2026 (обновлено: 10:12 24.04.2026)

ФСБ сорвала украинский теракт против руководства Роскомнадзора

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ предотвратила теракт против руководителей и сотрудников РКН.
  • Силовики задержали семь сторонников неофашистской идеологии, завербованных украинскими спецслужбами через Telegram.
  • Они планировали подрыв автомобиля с использованием взрывного устройства.
  • Во главе преступной группы был москвич 2004 года рождения. Он оказал сопротивление, его нейтрализовали.
  • Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора, готовившийся при содействии украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Восемнадцатого апреля предотвращен террористический акт. <...> В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, злоумышленники планировали подорвать автомобиль. Во время обысков у них изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату Ф-1, два газовых и один пистолет с глушителем, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований.
Уточняется, что во главе террористической группы был москвич 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали.
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о привлечении фигурантов к ответственности за приготовление к теракту.
Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы используют Telegram для организации терактов и преступлений. Они пытаются помешать обеспечению безопасности информпространства в России, в том числе блокировке этого мессенджера.
Руководство и сотрудники РКН, а также члены их семей получают угрозы физической расправы и подвергаются вооруженным нападениям. Этим занимаются координируемые из-за границы граждане России, в том числе несовершеннолетние, добавили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramМоскваУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала