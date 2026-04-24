Европа пытается вернуть колониальную эпоху, заявил Лавров
21:48 24.04.2026 (обновлено: 21:59 24.04.2026)
Европа пытается вернуть колониальную эпоху, заявил Лавров

Лавров: Европа пытается вернуть колониальную эпоху, заставляя Венгрию слушаться

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
  • Европа пытается вернуть колониальную эпоху, заявил Лавров.
  • По его словам, Венгрию и Словакию заставляют покупать дорогие энергоносители, чтобы "наказать" Россию.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европа пытается вернуть колониальную эпоху, заставляя Венгрию и Словакию слушаться тех, кто командует в Брюсселе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас венгры со словаками бьются из последних сил, защищая свои интересы в том, чтобы сохранять дешевые, доступные энергоносители как движитель своей экономики. А им говорят – нет, покупайте в два раза дороже, потому что надо "наказать" Россию", - заявил Лавров в интервью для "Общественного телевидения России".
Он отметил, что это не подход к международным отношениям. Это – попытка вернуть колониальную эпоху.
"Европа всем этим сейчас и занимается, заставляя Венгрию, Словакию и любых других "диссидентов" просто слушаться тех, кто командует в Брюсселе, не будучи ни разу никем никуда избранным, в отличие от национальных правительств", - заключил Лавров.
В миреВенгрияСловакияБрюссельСергей ЛавровОбщественное телевидение России
 
 
