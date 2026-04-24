Европа пытается вернуть колониальную эпоху, заявил Лавров.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европа пытается вернуть колониальную эпоху, заставляя Венгрию и Словакию слушаться тех, кто командует в Брюсселе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас венгры со словаками бьются из последних сил, защищая свои интересы в том, чтобы сохранять дешевые, доступные энергоносители как движитель своей экономики. А им говорят – нет, покупайте в два раза дороже, потому что надо "наказать" Россию", - заявил Лавров в интервью для "Общественного телевидения России".
Он отметил, что это не подход к международным отношениям. Это – попытка вернуть колониальную эпоху.