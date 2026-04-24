Сюрприз на сотни миллиардов: Россия готовит Европе новое поражение

Европа планирует войну с нами, планирует всерьез — что бы там внутри ее сообщества ни происходило. Дефицит авиакеросина, дизеля, бензина, глухое (пока) недовольство обитателей "райского сада" подступающей бедностью — не более чем белый шум для этих мамкиных геостратегов.

Европа готовится к войне с нами ровно для того, чтобы решить проблемы с доступом к ресурсам и чтобы утихомирить недовольных европейцев, уже погрузившихся в нищету. Те — от бедности и угрозы голода — уже готовы взрывать все, что стоит, и разносить в клочья все, что движется.

Европа готовится к войне с большой Россией потому, что из столетия в столетие она так решала свои внутренние проблемы. Жить в мире с нами европейцы могут лишь временно. А потом им в голову надувает идею Drang nach Osten ("натиск на восток"). И они выстраиваются "свиньей" и начинают на нас переть, как прет обезумевший от голода, грязи и прочего ада безмозглый хряк-производитель.

Начавшийся вчера на Кипре неформальный саммит ЕС для этого коллективного еэсовского обезумевшего хряка — новый этап подготовки войны с Россией.

Евросовет на выезде утвердил, во-первых, новый девяностомиллиардный (и безвозвратный) кредит для тех территорий, что еще контролирует Незалежная. Во-вторых, принял и двадцатый пакет санкций против нас.

Ну а еще еэсовские разберутся, что делать с украинскими мужчинами призывного возраста, сидящими у них на шее. Статус защиты всех обладателей жовто-блакитных паспортов истек в марте. Часть стран его пролонгировала еще на год. А вот Ирландия выразила — публично и бюрократически — особое мнение, предложив украинским мужчинам довольно существенные суммы, если и когда те решат вернуться.

Решения любой страны, входящей в "райский сад", почти всегда носят характер прецедента. И Ирландия в данном случае — такая вот гигантская чашка Петри, где процедура отказа украинским мужчинам в подзащитном статусе будет наблюдаться.

Дата начала Drang nach Osten известна сегодня всем — это 2030 год.

Через четыре года еэсовский ВПК должен работать как часы. Арсеналы должны быть забиты под завязку снарядами, беспилотниками, военной техникой. Польша, несмотря на все выпускаемые Варшавой опровержения, конечно же, разместит на своей территории французскую военную "ядерку".

Миллионы украинцев призывного возраста будут из "райского сада" возвращены — точнее, высланы под конвоем и военными бортами — на территорию Незалежной.

Право на защиту будет аннулировано. Кто они такие, эти люди? Какие-то славяне? Ну так славян европейцам точно не жалко.

Это не картинки некоей вероятности развития противостояния с нами. Это та реальность, которую Европа сейчас готовит и в которой она собирается жить.

Когда говорят, что у Европы нет денег на войну с нами или что она не потянет военное противостояние с Россией экономически или социально, это не вполне верно.

Потому что Европа как раз вступает в новый этап кризиса (выделение колоссальнейшего кредита киевским — и есть эскалация ситуации) именно для того, чтобы решить нынешние системные проблемы.

Война с нами позволит евроглобалистам сцементировать ЕС, поскольку ничто так не сплачивает, как "общий враг". Война с нами — это потенциально неограниченный доступ к нашим ресурсам. Война с нами — импульс для развития промышленности.

Короче, те, кто планируют кровопролитие, видят итог таким.

Другое дело, что результаты будут диаметрально противоположными.

Европа обнищает и скатится со своей зажиточности прямиком в Средневековье. Европа, естественно, еще и деиндустриализируется. И обезлюдеет.

Экономика Европы умрет навсегда. Ее финансовая система станет неремонтопригодной.

Собственно, произойдет то, что всегда происходило с европейскими псами-рыцарями, когда они на нас перли той самой "свиньей". Полная и безоговорочная капитуляция. Поражение. Крах.