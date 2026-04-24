ЕС готовит рекомендации по альтернативам на замену обычному авиатопливу

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Авиарегулятор ЕС EASA готовит рекомендации, которые позволят использовать в случае дефицита наравне со стандартным для Европы авиатопливом Jet A-1 альтернативное Jet A, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Мы работаем с государствами-членами над руководством по координации внедрения топлива Jet A в эксплуатацию самолетов, работающих на топливе Jet A-1", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что пока сроков публикации таких рекомендаций нет.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал, что в ЕС через 5-6 недель может возникнуть дефицит авиационного топлива.