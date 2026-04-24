ЕС готовит рекомендации по альтернативам на замену обычному авиатопливу
22:49 24.04.2026 (обновлено: 22:54 24.04.2026)
ЕС готовит рекомендации по альтернативам на замену обычному авиатопливу

EASA подготовит рекомендации по использованию альтернативного топлива Jet A

Флаги Евросоюза - РИА Новости, 24.04.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
  • EASA подготовит рекомендации по использованию альтернативного авиатоплива Jet A при дефиците стандартного топлива Jet A-1.
  • Еврокомиссар по энергетике признал возможность дефицита авиационного топлива в ЕС через 5–6 недель.
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Авиарегулятор ЕС EASA готовит рекомендации, которые позволят использовать в случае дефицита наравне со стандартным для Европы авиатопливом Jet A-1 альтернативное Jet A, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Мы работаем с государствами-членами над руководством по координации внедрения топлива Jet A в эксплуатацию самолетов, работающих на топливе Jet A-1", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что пока сроков публикации таких рекомендаций нет.
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал, что в ЕС через 5-6 недель может возникнуть дефицит авиационного топлива.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти там.
ЭкономикаЕвропаИранОрмузский проливЕвросоюзЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)
 
 
