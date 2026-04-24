Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета назвал процесс вступления Украины в ЕС сложным
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 24.04.2026
Глава Евросовета Кошта назвал процесс вступления Украины в ЕС сложным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и сложным.
  • Он отметил, что нельзя установить временные рамки для процесса вступления Украины в ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Процесс вступления Украины в ЕС будет длинным и сложным, как и для других стран, для него нельзя установить временные рамки, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС на Кипре.
"Нас очень впечатляет то, что содержится во всех оценках Европейской комиссии - сложная ситуация для Украины и она уже достигла большого прогресса, страна, но это не конец процесса, это еще долгий процесс, очень сложный, и мы не можем пытаться ставить для него искусственные временные рамки: месяцы или 10 лет, например…", - прокомментировал он вопрос журналистов о том, можно ли назвать сроки вступления Украины в Евросоюз.
Он добавил, что всем государствам-членам ЕС известно насколько сложным является процесс вступления в него. Он привел в пример страну, откуда он родом - Португалию - напомнив, что ей понадобилось для этого девять лет.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать государство в противостоянии с Россией.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии. 24 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
Вчера, 16:55
 
В миреУкраинаАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала