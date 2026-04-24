Глава Евросовета назвал процесс вступления Украины в ЕС сложным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и сложным.
- Он отметил, что нельзя установить временные рамки для процесса вступления Украины в ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Процесс вступления Украины в ЕС будет длинным и сложным, как и для других стран, для него нельзя установить временные рамки, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС на Кипре.
"Нас очень впечатляет то, что содержится во всех оценках Европейской комиссии - сложная ситуация для Украины и она уже достигла большого прогресса, страна, но это не конец процесса, это еще долгий процесс, очень сложный, и мы не можем пытаться ставить для него искусственные временные рамки: месяцы или 10 лет, например…", - прокомментировал он вопрос журналистов о том, можно ли назвать сроки вступления Украины в Евросоюз.
Он добавил, что всем государствам-членам ЕС известно насколько сложным является процесс вступления в него. Он привел в пример страну, откуда он родом - Португалию - напомнив, что ей понадобилось для этого девять лет.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать государство в противостоянии с Россией.