На Кипре начался митинг против русофобии
17:45 24.04.2026 (обновлено: 20:36 24.04.2026)
На Кипре начался митинг против русофобии

© Кадр видео очевидца
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кипре начался митинг против русофобии на фоне неформальной встречи лидеров стран ЕС.
  • Участники митинга держат плакаты с антинатовскими и антирусофобскими призывами, среди которых "Россия нам не враг", "Остановите русофобию".
  • Участники также держат государственные флаги Кипра и России, Знамя Победы и знамена с христианской символикой.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Митинг против антироссийской риторики на неформальной встрече лидеров стран ЕС проходит на Кипре, рассказал РИА Новости очевидец мероприятия.
"По пути следования (к месту встречи лидеров – ред.) находятся 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами. Это многочисленные общественники, местные эксперты, представители партий", - рассказал собеседник агентства.
Агентству сообщили, что на плакатах написано: "Россия нам не враг", "Остановите русофобию", "Остановите санкции против России", "Мы доверяем России, а не США, Великобритании и НАТО".
Кроме того, участники держат государственные флаги Кипра и России, Знамя Победы и знамена с христианской символикой.
Неформальная встреча глав государств ЕС проходит на Кипре в Никосии и Айя-Напе 23-24 апреля.
