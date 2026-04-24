Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Кипре начался митинг против русофобии на фоне неформальной встречи лидеров стран ЕС.
- Участники митинга держат плакаты с антинатовскими и антирусофобскими призывами, среди которых "Россия нам не враг", "Остановите русофобию".
- Участники также держат государственные флаги Кипра и России, Знамя Победы и знамена с христианской символикой.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Митинг против антироссийской риторики на неформальной встрече лидеров стран ЕС проходит на Кипре, рассказал РИА Новости очевидец мероприятия.
"По пути следования (к месту встречи лидеров – ред.) находятся 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами. Это многочисленные общественники, местные эксперты, представители партий", - рассказал собеседник агентства.
Агентству сообщили, что на плакатах написано: "Россия нам не враг", "Остановите русофобию", "Остановите санкции против России", "Мы доверяем России, а не США, Великобритании и НАТО".
Экс-аналитик разведки объяснил, почему португальцы плохо относятся к России
3 ноября 2025, 08:36