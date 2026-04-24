На Кипре начался митинг против русофобии

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Митинг против антироссийской риторики на неформальной встрече лидеров стран ЕС проходит на Кипре, рассказал РИА Новости очевидец мероприятия.

"По пути следования (к месту встречи лидеров – ред.) находятся 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами. Это многочисленные общественники, местные эксперты, представители партий", - рассказал собеседник агентства.