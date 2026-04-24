Рейтинг@Mail.ru
ЕС требует от Сербии разрыва отношений с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 24.04.2026 (обновлено: 15:25 24.04.2026)
ЕС требует от Сербии разрыва отношений с Россией, заявила Захарова

© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз требует от Сербии разрыва отношений с Россией, заявила Захарова.
  • Она подчеркнула, что ЕС требует от Белграда введения санкций, несмотря на то что Россия является источником благополучия Сербии.
  • Захарова добавила, что Европа не стала бы компенсировать экономические потери Сербии от разрыва с Россией
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз требует от Белграда разрыва отношений с Россией именно тогда, когда все страны мира ищут энергетические ресурсы, при этом европейцы не станут возмещать ущерб, который может быть нансен сербской экономике при таком сценарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"От Белграда ЕСовцы требуют введения санкций против России. Против кого? Против нашей страны, которая столько помогала и помогает Сербии и реально является источником ее благополучия", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"И это делается в тот момент, когда все ищут энергетические ресурсы, а сербов заставляют из Брюсселя от этих энергетических ресурсов отказываться... Никакие европейские фонды, конечно, никогда не смогут компенсировать сербской экономике ничего - только будут тянуть ее на дно", - подчеркнула дипломат.
Она отметила, что в Брюсселе прямо выражают недовольство присутствием в Сербии третьих стран, поскольку считают Балканы своей вотчиной.
"Очевидно, что они (ЕС - ред.) не остановятся на этом требовании о разрыве экономических связей с Россией. Они пойдут еще дальше", - отметила Захарова.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В миреРоссияБелград (город)СербияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала