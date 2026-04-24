ЕС требует от Сербии разрыва отношений с Россией, заявила Захарова

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз требует от Белграда разрыва отношений с Россией именно тогда, когда все страны мира ищут энергетические ресурсы, при этом европейцы не станут возмещать ущерб, который может быть нансен сербской экономике при таком сценарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И это делается в тот момент, когда все ищут энергетические ресурсы, а сербов заставляют из Брюсселя от этих энергетических ресурсов отказываться... Никакие европейские фонды, конечно, никогда не смогут компенсировать сербской экономике ничего - только будут тянуть ее на дно", - подчеркнула дипломат.
Она отметила, что в Брюсселе прямо выражают недовольство присутствием в Сербии третьих стран, поскольку считают Балканы своей вотчиной.
"Очевидно, что они (ЕС - ред.) не остановятся на этом требовании о разрыве экономических связей с Россией. Они пойдут еще дальше", - отметила Захарова.