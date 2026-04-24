Захарова предложила ЕС починить саркофаг ЧАЭС вместо введения новых санкций
15:04 24.04.2026
Захарова предложила ЕС починить саркофаг ЧАЭС вместо введения новых санкций

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Евросоюзу направить усилия на ремонт саркофага над Чернобыльской АЭС, а не на разработку нового пакета антироссийских санкций.
Ранее МАГАТЭ сообщало, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС после февральского удара беспилотника утратил свои основные функции обеспечения безопасности.
"У вас на европейском континенте, у ваших же подопечных, на Украине, не только на Банковой "крыша отъехала", но еще она отъезжает над Чернобыльской АЭС, над тем, что осталось после ее аварии. Может быть, надо было бы вот эту всю группу юристов, экономистов, финансистов, которых они задействовали для выработки антироссийских санкций, задействовать для обеспечения хотя бы их же собственной безопасности?", - сказала Захарова на брифинге.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
