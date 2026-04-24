Страны ЕС сократили предоставление убежища иностранцам в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Евросоюза в 2025 году сократили предоставление убежища иностранцам на 18% по сравнению с 2024 годом.
- Наибольшее число лиц, получивших статус защиты, было зарегистрировано в Германии, Испании и Франции.
- Основными получателями статуса защиты в 2025 году стали афганцы, за ними следовали венесуэльцы, а также сирийцы и украинцы.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза в 2025 году сократили предоставление убежища иностранцам на 18% по сравнению с 2024 годом, следует из релиза европейского статистического агентства Евростат.
"В 2025 году страны ЕС предоставили статус защиты 361 325 лицам, ищущим убежища, что на 18% меньше, чем в 2024 году (437 735)", - говорится в сообщении.
В том числе 51% получили статус беженца, 25% - гуманитарный статус, 24% - дополнительную защиту, отмечает статагентство. По сравнению с 2024 годом, количество получателей статуса беженца сократилось на 0,5%, дополнительной защиты - упало на 50%, гуманитарного статуса - выросло на 11%, говорится в релизе.
Основными получателями статуса защиты в 2025 году стали афганцы (98 175, или 27% от общего числа лиц, получивших статус защиты в ЕС), за ними следовали венесуэльцы (59 285, 16%), а также сирийцы и украинцы (17 420 и 17 140 соответственно, по 5%), говорится в сообщении.
Почти 30 тысяч украинских мужчин запросили защиту у Норвегии
29 марта, 04:09