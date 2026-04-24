Страны ЕС сократили предоставление убежища иностранцам в 2025 году

В том числе 51% получили статус беженца, 25% - гуманитарный статус, 24% - дополнительную защиту, отмечает статагентство. По сравнению с 2024 годом, количество получателей статуса беженца сократилось на 0,5%, дополнительной защиты - упало на 50%, гуманитарного статуса - выросло на 11%, говорится в релизе.

Основными получателями статуса защиты в 2025 году стали афганцы (98 175, или 27% от общего числа лиц, получивших статус защиты в ЕС), за ними следовали венесуэльцы (59 285, 16%), а также сирийцы и украинцы (17 420 и 17 140 соответственно, по 5%), говорится в сообщении.