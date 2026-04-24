ЕК хочет создать европейскую систему коллективной обороны по модели НАТО

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Еврокомиссия считает создание общеевропейской политики коллективной обороны стратегическим приоритетом и обсуждает переход от трансатлантической к более автономной системе безопасности Европы, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.