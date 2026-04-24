13:10 24.04.2026
ЕК хочет создать европейскую систему коллективной обороны по модели НАТО

Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия считает создание общеевропейской политики коллективной обороны стратегическим приоритетом и обсуждает переход к более автономной системе безопасности Европы.
  • Греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что руководство Евросоюза положительно отреагировало на инициативу Греции и Кипра по конкретизации действий государств-членов в случае активации статьи 42.7 Договора ЕС о взаимной обороне.
  • Статья закрепляет положение о взаимной обороне, согласно которому государства-члены обязуются оказать помощь стране, ставшей жертвой вооруженной агрессии, но форма помощи остается на их усмотрение.
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Еврокомиссия считает создание общеевропейской политики коллективной обороны стратегическим приоритетом и обсуждает переход от трансатлантической к более автономной системе безопасности Европы, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Ранее греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что руководство Евросоюза положительно отреагировало на инициативу Греции и Кипра по конкретизации действий государств-членов в случае активации статьи 42.7 Договора о ЕС о взаимной обороне.
"Начинается фундаментальная дискуссия о том, как мы организуем нашу коллективную оборону - переход от трансатлантической коллективной обороны Европы к европейской коллективной обороне. Это обсуждение Европейского оборонного союза, статьи 42.7 Договора ЕС", - сказал он на конференции в Вильнюсе.
Кубилюс добавил, что такая общеевропейская политика коллективной обороны является стратегическим приоритетом для будущего Европы.
"Но возникает вопрос: какую роль должны играть страны восточной границы в этой дискуссии? Готов ли этот регион представить четкие идеи по развитию коллективной европейской обороны? Как обеспечить участие Украины в этой дискуссии и в будущей архитектуре коллективной европейской обороны?", - задался он вопросом.
Статья 42.7 Договора о ЕС закрепляет положение о взаимной обороне: если одно из государств-членов становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие страны-участницы Евросоюза обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми доступными средствами. В отличие от статьи 5 НАТО, механизм Европейского союза не предполагает автоматического военного ответа, а оставляет форму помощи на усмотрение государств-членов с учетом их политики безопасности и нейтралитета.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 18 апреля, что концепция нового военного блока широкого обсуждается, туда могут быть включены ЕС, Турция, Великобритания и Украина, но даже этот новый блок все равно останется агрессивным.
