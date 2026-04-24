"Во вред всем". Решение ЕС по Украине вызвало панику на Западе - РИА Новости, 24.04.2026
09:27 24.04.2026 (обновлено: 11:03 24.04.2026)
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине вызвало панику на Западе

Фази: решение ЕС выделить 90 миллиардов Киеву навредит украинцам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз предоставит Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро.
  • Итальянский журналист Томас Фази считает, что это решение будет иметь негативные последствия для украинцев и приведет к продолжению войны.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Предоставление Европой кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву обернется плохой новостью для украинцев, заявил итальянский журналист Томас Фази.
«

"Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам. Все это делается только во благо американской олигархии и военно-промышленного комплекса", — написал он в социальной сети X.

В четверг глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
Помимо этого, совет принял 20-й пакет санкций против Москвы. Ограничения затронут банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью выше 360 миллионов.
Депутат Госдумы назвал кровавым выделенный Украине кредит ЕС
