Рейтинг@Mail.ru
ФНС объяснила, когда приостанавливаются операции по счетам из-за долгов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 24.04.2026 (обновлено: 19:37 24.04.2026)
ФНС объяснила, когда приостанавливаются операции по счетам из-за долгов

ФНС замораживает сумму долга на счете, если налоги не уплачены в срок погашения

© РИА НовостиПриложение "Налоги ФЛ"
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости
Приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФНС России приостанавливает операции по счетам россиян во внесудебном порядке для взыскания налоговой задолженности, если налоги не уплачены в срок для добровольного погашения.
  • Плательщику доступна сумма денежных средств, которая превышает сумму долга.
  • После погашения всей суммы просроченной задолженности приостановка операций по счетам прекращается.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостанавливает операции по счетам россиян во внесудебном порядке для взыскания налоговой задолженности, если налоги не уплачены в срок для добровольного погашения, при этом плательщику доступна сумма денежных средств, превышающая долг, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга, то есть в размере отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика. Сумма денежных средств, которая превышает сумму долга, доступна плательщику. Важно отметить, что процедура взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков - физических лиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов в срок", - разъяснили в ФНС.
В ведомстве напомнили, как работает механизм внесудебного взыскания. В первую очередь, налогоплательщику направляется требование об уплате, в котором указан срок для добровольного погашения задолженности.
"Эта информация приходит в личный кабинет на сайте ФНС России или на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а при их отсутствии по почте. Если требование не исполняется, налоговый орган выносит решение о взыскании задолженности, которое также направляет налогоплательщику либо в электронном виде, либо по почте", - отметили в ФНС.
Далее в течение семи рабочих дней с даты направления решения о взыскании задолженности физлицу предоставляется еще одна дополнительная возможность, чтобы погасить долг либо заявить о несогласии с ним.
"Если несогласие не поступило, то по истечении семи рабочих дней с даты направления налогоплательщику решения о взыскании задолженности налоговый орган направит в банк поручение на списание и перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика в банке", - рассказали в ведомстве.
Приостановка операций по счету будет прекращена после того, как плательщик погасит весь долг, подчеркнули в ФНС.
"Приостановка операций по счетам будет прекращена после погашения всей суммы просроченной задолженности. Обращаем внимание, что, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, долг взыскивается без разделения на долги предпринимателя и физлица, с любого счета, открытого как для личных нужд, так и для ведения предпринимательской деятельности", - отмечает ведомство.
В случае, если долг уже взыскан, а налогоплательщик был с ним не согласен, но не успел подать возражения, необходимо обратиться в налоговый орган, чтобы узнать об основаниях образования долга.
"При несогласии гражданин вправе обжаловать его, направив жалобу, а при отказе - обратиться в суд. Если взыскание признают незаконным, уплаченная сумма будет восстановлена в сальдо ЕНС и зачтена в счет других налоговых обязательств либо возвращена налогоплательщику", - отметили в ФНС.
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала