ФНС объяснила, когда приостанавливаются операции по счетам из-за долгов

Краткий пересказ от РИА ИИ ФНС России приостанавливает операции по счетам россиян во внесудебном порядке для взыскания налоговой задолженности, если налоги не уплачены в срок для добровольного погашения.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостанавливает операции по счетам россиян во внесудебном порядке для взыскания налоговой задолженности, если налоги не уплачены в срок для добровольного погашения, при этом плательщику доступна сумма денежных средств, превышающая долг, сообщили РИА Новости в ведомстве.

ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга, то есть в размере отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика. Сумма денежных средств, которая превышает сумму долга, доступна плательщику. Важно отметить, что процедура взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков - физических лиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов в срок", - разъяснили в ФНС.

В ведомстве напомнили, как работает механизм внесудебного взыскания. В первую очередь, налогоплательщику направляется требование об уплате, в котором указан срок для добровольного погашения задолженности.

"Эта информация приходит в личный кабинет на сайте ФНС России или на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а при их отсутствии по почте. Если требование не исполняется, налоговый орган выносит решение о взыскании задолженности, которое также направляет налогоплательщику либо в электронном виде, либо по почте", - отметили в ФНС.

Далее в течение семи рабочих дней с даты направления решения о взыскании задолженности физлицу предоставляется еще одна дополнительная возможность, чтобы погасить долг либо заявить о несогласии с ним.

"Если несогласие не поступило, то по истечении семи рабочих дней с даты направления налогоплательщику решения о взыскании задолженности налоговый орган направит в банк поручение на списание и перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика в банке", - рассказали в ведомстве.

Приостановка операций по счету будет прекращена после того, как плательщик погасит весь долг, подчеркнули в ФНС.

"Приостановка операций по счетам будет прекращена после погашения всей суммы просроченной задолженности. Обращаем внимание, что, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, долг взыскивается без разделения на долги предпринимателя и физлица, с любого счета, открытого как для личных нужд, так и для ведения предпринимательской деятельности", - отмечает ведомство.

В случае, если долг уже взыскан, а налогоплательщик был с ним не согласен, но не успел подать возражения, необходимо обратиться в налоговый орган, чтобы узнать об основаниях образования долга.