Даванков обратится в Минюст из-за маркировки произведений русских классиков

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направит обращение в Минюст РФ в связи с маркировкой произведений русских классиков в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков.

"Пушкина и Гоголя маркируют в интернете из-за "пропаганды наркотиков". Сначала подумал, что это шутка... Но зашёл на крупнейший книжный портал в России и убедился: всё действительно так. Книги из цикла "Великая классика" теперь маркируют подписью о вреде запрещённых веществ", - написал он в своем Telegram-канале

"Готовлю обращение в Минюст: если в произведении искусства упоминаются наркотики не в позитивном ключе, это не должно считаться пропагандой". - добавил политик.

Даванков напомнил, что с 1 марта за издание книги, где просто упоминается сам факт употребления наркотиков, юрлицо могут оштрафовать на 1,5 миллиона рублей - если не будет маркировки.

Ранее ряд произведений русских классиков, в том числе Пушкина, Тургенева, Гоголя и Чехова, на сервисе получили маркировку, связанную с упоминанием наркотических веществ. Представитель одного из книжных сервисов сообщил, что изучает ситуацию и не исключает ошибочной маркировки контента, добавив, что на проверку потребуется время.