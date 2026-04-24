23:26 24.04.2026
ВАЗ столкнулся с тремя автомобилями на юге Москвы, водитель погиб

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Бесединском шоссе на юге Москвы автомобиль ВАЗ столкнулся с тремя автомобилями.
  • Водитель ВАЗа погиб, пассажир доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автомобиль ВАЗ столкнулся с тремя автомобилями на Бесединском шоссе на юге Москвы, предварительно, водитель скончался, пассажира доставили в больницу, сообщила столичная Госавтоинспекция.
"По предварительным данным, на Бесединском шоссе в районе дома 3 строение 1 водитель автомобиля ВАЗ совершил столкновение с 2 автомобилями в попутном и 1 автомобилем во встречном направлении. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ скончался, а пассажир доставлен в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении в канале московской Госавтоинспекции на платформе "Макс".
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
