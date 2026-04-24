Фальшивые доллары в России почти исчезли

01:11 24.04.2026 (обновлено: 05:58 24.04.2026)
  • Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума.
  • По итогам первого квартала выявлено 110 поддельных долларовых купюр, за год количество поддельных американских банкнот снизилось в 13 раз.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ЦБ.
По итогам первого квартала выявлено 110 поддельных долларовых купюр – это стало новым историческим минимумом. Предыдущий был в третьем квартале 2024 года – 165 купюр. За год количество поддельных американских банкнот в стране снизилось в 13 раз. При этом за последние пять лет их среднее число за квартал составило 410 штук.
В то же время значительно снизилось и общее количество фальшивых иностранных купюр. Их число за год сократилось в 11 раз, до 123 штук.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Москве будут судить аферистов, продававших фальшивые слитки золота
23 января, 13:48
 
