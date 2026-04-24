17:37 24.04.2026

Почему в "Долине смерти" на Камчатке погибали животные

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДолина гейзеров в Кроноцком заповеднике
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Камчатка — это не только удивительно красивый уголок природы России. Здесь есть немало опасных мест, интересующих исследователей и ученых, среди которых — "Долина смерти".
Как она появилась? И несет ли опасность людям?

Дурная слава с незапамятных времен

Находится "Долина смерти" на территории Кроноцкого государственного заповедника, в верховьях реки Гейзерная. Заповедник прежде всего известен своими вулканами, водопадами, озерами и термальными источниками. От одной из главных достопримечательностей Камчатки — Долины гейзеров — это место отделяет всего семь километров.
Размеры долины небольшие: всего два километра в длину и примерно 500 метров в ширину, а вот дурной славой она пользуется, судя по всему, уже давно.
"В преданиях народов, населявших Камчатку еще с незапамятных времен, часто встречается упоминание о некоей долине, где гибнет все живое. Долгое время это считалось легендой", — рассказал кандидат химических наук Антон Лопатин.

Чуть не погубила двух охотников

Уже в советское время, в 1930-е годы, в долину в поисках сбежавших лаек, которые погнали зайца, забрели двое охотников.
Перед их взором предстала ужасная картина: небольшая ложбина, расположенная в центре этого места, была устлана телами самых разных животных, почти нетронутыми разложением, — от сусликов и зайцев до росомах и медведей, среди которых они нашли и пропавших собак.
Через некоторое время охотники почувствовали недомогание — головокружение, тошноту — и поспешили покинуть опасное место. "Они вернулись в поселок и рассказали об этой долине. Но в 1930-е это мало кого интересовало", — добавил химик Лопатин.
© Depositphotos.com / RodimovPavelОхотники в лесу
После войны загадочный уголок оказался на долгие годы забытым, хотя буквально в 300 метрах от него проходил туристический маршрут к Долине гейзеров.

При чем здесь снег?

О "Долине смерти" вспомнили лишь в 1975 году, когда на внушительное кладбище птиц и зверей независимо друг от друга наткнулись исследователь тундры, вулканолог Владимир Леонов и лесник Владимир Каляев.
В последующие годы там велись интенсивные научные работы, в ходе которых участники многочисленных экспедиций пытались разгадать причины смерти животных. При наблюдении специалистами были обнаружены некоторые закономерности, которые помогли им разобраться в тайнах местности.
Они установили, что время гибели животных совпадает с периодом, когда ландшафт пагубной зоны свободен от снега. С первыми проталинами в "Долине смерти" появляются погибшие мелкие птицы и грызуны, которые прибывают сюда, чтобы утолить жажду.
Вслед за ними погибают зайцы и лисы, а затем и более крупные звери и птицы: медведи, рыси, вороны, беркуты, орланы. В целом среди жертв гиблого места ученые насчитали 12 видов млекопитающих и 13 видов пернатых.

Природная "газовая камера"

В результате проведенных исследований выяснили, что причина массовой гибели животных носит не мистический, а вполне реальный характер. Оказалось, что злосчастная долина является средоточием ядовитых газов невысокой температуры, вырывающихся на поверхность из глубинных трещин подножия вулкана Кихпиныч.
Большую негативную роль играет и тот факт, что "Долина смерти" находится в пониженной зоне, где в безветренную или пасмурную погоду концентрация ядовитых газов у поверхности земли способна причинить вред даже здоровью человека.
 
 
 
